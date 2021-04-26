一分鐘看世界｜亞美尼亞大屠殺、印度疫情肆虐、俄烏形勢急降溫？

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今天是4月26日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

亞美尼亞的一戰悲劇

美國總統拜登（Joe Biden）4月23日與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Recep Erdogan）通話，內容環繞華府認為亞美尼亞人在1915年遭土耳其的前身奧斯曼帝國（Ottoman Empire）屠殺一事。美國的決定極具歷史性，但同時亦令本身是北約盟友的土耳其不滿。

埃爾多安批評華府的決定被政治化亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）則認為這是事關歷史公義。到底當年亞美尼亞人遭遇怎樣的悲劇？（點擊了解更多

圖為2021年4月24日，亞美尼亞總理帕希尼揚於埃里溫出席儀式，紀念大屠殺106周年。（美聯社）

新冠病毒蹂躪印度

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球多國反彈，印度的單日確診個案在連日都錄得破紀錄超過30萬宗以上，更佔全球單日個案大約三分一有傳媒質疑印度政府「報細數」，憂慮實際疫情可能更惡劣美國表示準備向印度協助抗疫，但多國紛紛決定向印度「落閘」當地富商則趁機乘坐私人飛機「逃亡」

印度雖然是疫苗製造大國，惟全國接種率並不理想，總理莫迪（Narendra Modi）的抗疫措施亦飽受批評，其中多個醫院都出現「缺氧」問題……（點擊了解更多

圖為2021年4月24日，印度查謨有醫護人員負責採樣進行新冠肺炎檢測。（美聯社）

印尼潛艇葬身海底

印尼海軍「南伽拉」號（KRI Nanggala-402）潛艇4月21日在峇里海（Bali Sea）進行魚雷演習時，與外界失去聯絡。當局與新加坡、印度、美國及澳洲等國家合作搜索。雖然軍方收窄搜索範圍，但由於潛艇可能沉至水深700米位置，增加搜救難度。再加上潛艇內的氧氣耗盡，令53名成員凶多吉少……（點擊了解更多

印尼海軍潛艇「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）4月21日在峇里海域參與訓練期間下落不明。圖為該潛艇在2012年2月6日抵達泗水。（Reuters）

俄羅斯向烏克蘭「晒馬」全為普京造勢？

俄羅斯與烏克蘭關係連日緊張，莫斯科方面批出大批軍力集結於烏克蘭邊境附近地區，並舉行軍事演習。俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）到場視察後下令撤軍但留下重型武器。外界原本憂慮俄烏兩國可能爆發軍事衝突，不過莫斯科突然決定撤兵，引起不少揣測。有分析認為，一切都是與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）造勢有關……（點擊了解更多

俄烏局勢：圖為俄羅斯國防部4月22日提供的相片，顯示部長紹伊古（Sergei Shoigu）在克里米亞（Crimea）觀看軍事演習。（AP）

東盟峰會討論緬甸局勢

緬甸局勢至今未有緩和，東盟4月24日於印尼舉行特別峰會討論對應方法。有土耳其傳媒分析，中國透過東盟的工作嘗試為緬甸局勢降溫。至於有關峰會，與會各方達成五點共識，呼籲不同派別對話……（點擊了解更多

圖為印尼總統府發布照片，顯示東盟國家領導，包括泰國外長巴穆威奈、新加坡總理李顯龍、柬埔寨總理洪森、印尼總統佐科維多多、老撾外長貢馬西，以及馬來西亞首相慕尤丁出席峰會。舉行會議地點，是位於印尼雅加達的東盟秘書處。（AP）

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