新冠肺炎｜印度疫情嚴重醫療物資短缺　多國出手相助提供氧氣設備

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-26 10:57

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，全球多個國家先後就當地醫療系統崩潰和資源極度短缺伸出援手，為其提供包括呼吸機在內的醫療設備。

除歐盟、德國和美國外，英國、法國，以及與印度有領土紛爭的巴基斯坦也紛紛表示願意施以援手。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月25日稱，未來數天將送氧氣呼吸設備給印度。英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日亦稱，願與印度並肩作戰對抗疫情。

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英國運送印度的首批物資預計27日早上抵達，包括495台氧氣濃縮器、120台無創呼吸機和20台人工呼吸機。倫敦政府未來一周將運送更多物資給印度。

巴基斯坦非牟利慈善組織埃迪基金會（Edhi Foundation）23日稱願向印度提供50部救護車。總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也在Twitter祝願印度快速戰勝疫情。

I want to express our solidarity with the people of India as they battle a dangerous wave of COVID-19. Our prayers for a speedy recovery go to all those suffering from the pandemic in our neighbourhood & the world. We must fight this global challenge confronting humanity together — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 24, 2021

美國家安全委員會（NSC）發言人霍恩（Emily Horne）25日指，華府將向印度提供包括呼吸機、疫苗生產原料、治療藥物、快速測試套裝和個人防護裝備在內的醫療物資，還會派疾病控制和預防中心（CDC）的公共衞生顧問專家和國際開發署（USAID）幫助印度控制疫情。