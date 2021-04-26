伊朗外長訪問錄音曝光　批評革命衛隊與俄羅斯關係

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-26 19:00

伊朗一間傳媒在4月25日公開一段伊朗外長扎里夫（ Mohammad Javad Zarif）的訪問，他在訪問中形容自己對伊朗外交政策接近零影響力，並批評時任伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）過度影響德黑蘭的外交。

扎里夫的訪問由位於倫敦的伊朗國際（Iran International）衛星新聞頻道公開，他當時接受改革派的經濟學家萊拉茲（Saeed Laylaz）訪問，全長7小時。而在該頻道公開的內容中，扎里夫形容革命衛隊要求外交部實施的外交政策與冷戰相近，並稱自己與革命衛隊周旋的時間多於其他事項。

他指出，伊朗國內有一批人視安全凌駕一切，將所有東西都以安全角度看待。

伊朗外長扎里夫2019年9月2日訪問莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫握手，表現關係密切。不過有伊朗傳媒指，扎里夫曾在訪問中表示，俄國希望阻止伊朗核協議。（Getty Images）

扎里夫亦談到伊朗核協議，表示俄羅斯曾經希望阻止該協議，更指革命衛隊襲擊沙特阿拉伯大使館，企圖干預達成協議。而各方在2015件達成協議後，蘇萊曼尼隨即前往莫斯科，遊說俄羅斯不再支持該協議，並批評對方拒絕外交部要求，不要過份支持敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。

他同時稱時任美國總統特朗普（Donald Trump）沒將伊朗列為外交政策首選，華府則可能視中國和俄羅斯為優先目標。扎里夫認為，伊朗一直需要中俄支持，而且這兩國無需與其他國家競爭，亦可以透過伊朗獲得最大利益。

伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼被美國總統特朗普下令擊殺，伊朗外長扎里夫在訪問批評蘇萊曼尼與敘利亞總統巴沙爾「走得太近」。（AP）

伊朗外交部沒否定有關訪問的真偽，但指內容為內部記錄，稱伊朗國際公開的內容經過剪接，目的是為了令扎里夫好像對蘇萊曼尼作出「負評」。當局強調如果情況許可，會公開整個訪問。