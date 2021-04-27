美國將向他國提供6000萬劑阿斯利康疫苗

撰文： 孫偉 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-27 10:22

美國白宮抗疫團隊高級顧問斯拉維特（Andy Slavit）4月26日在Twitter發文稱，美國將向海外提供6,000萬劑英國阿斯利康（Astra Zeneca）疫苗。

Today, I got the shot!!! I hope that you do too!

Thank you Nurse Torres!!! 💙 pic.twitter.com/gPL1Mecv1G — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 14, 2021

華府官員指出，待阿斯利康疫苗符合美國食品和藥物管理局（FDA）的產品質量標準後，才會將疫苗運往其他國家。最快一批約1000萬劑，可望未來數周付運；另外5000萬劑則會在5月和6月付運。

官員又稱，作為美國為應對各種情況做好準備的戰略一部分，美國已經生產了一些阿斯利康疫苗劑量，「正如我所提及，鑑於美國已經擁有強大的疫苗組合，且基於阿斯利康疫苗尚未獲准在美國使用，因此在未來的幾個月中，我們無需在這裏（美國）使用阿斯利康疫苗。」

美國各州和地方衛生官員曾表示，在美國某些地區，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的供應已開始超過需求。