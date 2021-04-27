拜登就任100天將在國會發表演說　美媒透露4大重點

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-27 16:35

美國總統拜登（Joe Biden）4月28日將在國會聯席會議上發表上任100天首次演講。美媒透露，美國與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行作鬥爭、2.3萬億美元提案、《美國家庭計劃》，以及警察改革或是演講的4大重點。

美國公共電視台（PBS）4月26日文章稱，拜登的演講會在28日晚9時開始。預計拜登將提供美國與新冠肺炎大流行作鬥爭的最新消息。政府最初設定了在拜登上任的前100天內，民眾注射1億劑新冠疫苗的目標。後來，白宮將其更新為2億劑。根據疾病控制及預防中心（CDC）的數據，截至4月26日，已接種了2.307億劑疫苗。

總統在國會進行首次演講是一個重大的政治活動，通常包括數百名議員及現場聽眾。由於疫情大流行，2021年的活動僅有大約200人受邀參加。（Getty）

政府還努力應對新冠肺炎造成的經濟影響，疫情已致數百萬個工作機會流失，數千家企業停業。3月，拜登簽署了一項1.9萬億美元的疫情救助計劃，向個人直接撥款，並增加了對個人失業救濟金和企業的救濟金。

拜登很可能會通過這次演講來推廣他的2.3萬億美元的提案，該提案旨在修復美國殘舊的基礎設施，並糾正長期以來使低收入社區和有色人種處於不利地位的系統所固有的不平等現象。

在4月28日的演講之前，白宮還可能公布《美國家庭計劃》，該計劃將投資於帶薪產假等服務。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）稱，拜登將在其講話中談到該計劃。普薩基説，「講話的核心將是他制定《美國家庭計劃》的細節，他對兒童保育，教育以及實現這些優先事項的承諾。」

拜登很可能還會解決警察改革問題，2020年5月在明尼阿波利斯發生的弗洛伊德（George Floyd）謀殺案，重新點燃了這一話題。

不過，美聯社4月27日文章表示，細節仍在不斷變化，尚未最終確定。

根據美國國會研究處的數據，過去的6位總統選擇在任職的第一年發表聯席會議演講，而不是正式的國情咨文，儘管這兩個演講的目的相似。總統們認為聯席會議的演講是一個向國會和公眾「推銷」其議事日程的機會，而他們則利用發表國情咨文的機會，向美國人民作報告，介紹政府所做的工作。