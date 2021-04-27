拜登28日將公布「富人稅」計劃　被指加稅過高或遭黨內人士反對

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-27 10:53

美國總統拜登（Joe Biden）預料將在4月28日公布加稅計劃。加稅針對年收入達到100萬美元的極高收入人士，加幅最高可達43.4%。共和黨已表明會反對加稅，亦影響着部分屬溫和派的民主黨人。

拜登料在4月28日公布加稅計劃。圖為2010年一間銀行有人手持大量美金鈔票的示意圖。（Reuters）

白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）表示，今次加稅僅影響美國50萬個家庭，即0.3%的納稅人。迪斯稱加稅目的是讓這些人士稅收與收入水平相稱，認為政策公平。

前總統特朗普（Donlad Trump）曾推出一系列減稅措施，但被指僅大企業及富人受惠。拜登擬推翻特朗普政策，並向富人徵收更多的資本利得稅。早前已有消息報道，指拜登推出的計劃將包括向年收入超過100萬美元的美國人，由目前的20%利得稅率大幅增加至39.6%。連同目前的附加稅，利得稅率最高可達到43.4%。

共和黨人批評加稅會損害投資意欲，已表明會提出反對。儘管參眾兩院均由民主黨控制，大幅加稅被指會動搖部分屬溫和派的民主黨人，特別影響在紅州勝出的議員，2022年中期大選時的票數。如民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）已表示，希望限制加稅規模。

目前參議院兩黨議席相同，若有民主黨員倒戈將令議案無法通過。