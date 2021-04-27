王毅主持六國外長會議磋商抗疫　稱中國願向印度提供幫助

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-04-27 21:11

中國、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡和孟加拉六國外長4月27日就合作應對疫情舉行視像會議，由中國外交部長王毅主持。他表示，這次會議也向印度發出了邀請，他稱「中方對印度國內遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以誠摯慰問。」中國外交部指，會議達成五點共識。

首批製氧機運抵印度

新華社報道，王毅當天表示，中方願隨時根據印方的需要，向印度人民提供支持和幫助。中國有關企業在政府支持下已經積極行動起來，第一批製氧機已運抵印度。

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會議達成五點共識

中國外交部發文指，會議達成五點重要共識，包括第一，堅持同舟共濟、共克時艱的合作抗疫精神，重申對世衛組織的支持，反對將病毒和疫情政治化。

第二為加強抗疫務實合作，提升各國應對重大公共衛生事件的能力，促進疫苗供應和公平分配，反對「疫苗民族主義」。第三為共同推動疫後經濟復蘇，加強減貧、糧食等非傳統安全領域合作，保護脆弱人群的生計，繼續推進共建「一帶一路」合作。

第四為維護有利於各國發展的國際和地區環境，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對單邊霸凌、干涉內政和雙重標准。第五為保持合作趨勢，通過繼續舉行六國外長、副外長、司局級會議，不斷拓寬務實合作領域，增強區域合作動能。

王毅表示，此次會議還形成三個具體成果，包括建立中國南亞國家應急物資儲備庫、成立中國南亞國家減貧與發展合作中心，和舉辦中國南亞國家農村電商減貧合作論壇。