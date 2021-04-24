王毅：民主不是可口可樂　不能要求全世界與美國一樣

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-24 15:14

中國外交部長王毅4月23日在北京與美國外交關係委員會代表進行視像會議。王毅在會上指，民主制度不是可口可樂，美國不能強迫全世界擁有和他們一樣的味道，而這種味道正是他們創造出來的。

王毅表示，任何勢力都沒有資格否定其他國家選擇的道路，任何國家也不會按照別人的好惡來改造自己的制度。歸根到底，制度和道路是對還是錯，還是要由本國人民來判斷來決定。中國從不照搬外國模式，也不輸出意識形態，不要求別國複製中國的做法。而是主張各國都走符合自身國情和民眾需要的發展道路，彼此之間相互尊重，相互借鑑。

中國外長王毅與美國外交關係委員會代表於4月23日進行視像會議。（中國外交部網頁圖片）

他指，最近有種論調，將中美之爭渲染為「民主和威權」之爭，以意識形態劃線，將世界各國標籤化。但民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力。

王毅表示，實踐已經證明，中國特色社會主義道路不僅使14億中國人民擺脫貧困落後，也讓中華民族再次為人類進步事業作出重大貢獻。中國實行的社會主義民主政治，是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這本身就是不民主的表現。如果打着民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動盪甚至災難。

王毅表示，一個和平的世界應該承載多樣的文明，一個穩定的秩序應該容納不同的制度，一個自信的大國應該包容多元的價值，「中美幾十年的交往給我們的最大啟示是，中美雖然社會制度不同，但並不妨礙我們求同存異，合作共贏，和平共存」。