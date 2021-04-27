趙立堅Twitter貼仿浮世繪畫作諷刺福島核廢水　日本抗議要求刪文

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-27 22:35

中國外交部發言人趙立堅4月26日在Twitter發文，貼上模仿日本浮世繪的畫作，諷刺日本政府決定把經過處理的福島核廢水排放入海。共同社4月27日報道，日本外務省已向中方提出抗議，並要求刪除推文。

趙立堅在貼文附上一張中國畫師模仿日本浮世繪大師葛飾北齋作品《神奈川沖浪裏》的畫作，以諷刺日本，他並寫道「如果原畫家葛飾北齋今天還活着的話，他應該會非常擔心日本核廢水」。

An illustrator in #China re-created a famous Japanese painting The Great Wave off #Kanagawa. If Katsushika Hokusai, the original author is still alive today, he would also be very concerned about #JapanNuclearWater. pic.twitter.com/NlTFkqvwmN — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) April 26, 2021

共同社報道，日本外務省已向中國方面提出抗議，並要求刪除推文。

《神奈川沖浪裏》為葛飾北齋的著名浮世繪版畫，為《富嶽三十六景》系列的作品之一，報道指，趙立堅貼出的模仿作品中，繪有穿着防護衣的人把桶子裏面的水往海裏倒，並把原畫作中的富士山換成看似是核電廠的建築物。