趙立堅Twitter貼仿浮世繪畫作諷刺福島核廢水　日本抗議要求刪文

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中國外交部發言人趙立堅4月26日在Twitter發文，貼上模仿日本浮世繪的畫作，諷刺日本政府決定把經過處理的福島核廢水排放入海。共同社4月27日報道，日本外務省已向中方提出抗議，並要求刪除推文。

趙立堅在貼文附上一張中國畫師模仿日本浮世繪大師葛飾北齋作品《神奈川沖浪裏》的畫作，以諷刺日本，他並寫道「如果原畫家葛飾北齋今天還活着的話，他應該會非常擔心日本核廢水」。

共同社報道，日本外務省已向中國方面提出抗議，並要求刪除推文。

《神奈川沖浪裏》為葛飾北齋的著名浮世繪版畫，為《富嶽三十六景》系列的作品之一，報道指，趙立堅貼出的模仿作品中，繪有穿着防護衣的人把桶子裏面的水往海裏倒，並把原畫作中的富士山換成看似是核電廠的建築物。

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