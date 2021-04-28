布林肯籲非洲國家與外交往「睜大眼睛」　舉例贊比亞違約

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-28 09:47

美國務卿布林肯（Antony Blinken）4月27日以虛擬形式訪問非洲尼日利亞（Nigeria）及肯尼亞（Kenya）。他在另一場合與非洲青年進行視像對話時稱，希望非洲國家處理對外關係是「睜大眼睛」。

布林肯在這趟虛擬旅程中，與兩國領袖會面，並以視像形式探訪一些設施，包括美國出資興建的醫院，以及再生能源項目。

布林肯參加非洲青年領袖倡議（ Young African Leaders Initiative）的討論，稱非洲國家應與眾多夥伴接觸，不論是中國、法國、土耳其、巴西或美國等。他稱，他的希望是，非洲國家及非洲社群處理這些關係時「睜大眼睛」。

他補充說：「中國是一個全球的競爭對手，而競爭是好事，只要它是基本上公平以及競爭環境是公平，但當我們看這件事，我們在管治上有不同的方法，我們在商業上有不同的做法、我們在保安有不同的做法，而我們的夥伴關係的基本面，有時會很不一樣。」

他回應非洲青年提問時稱︰「我們不是要任何人在美國或中國之間二選一。但我會鼓勵你們（向政府）提出刁鑽的問題、挖掘隱藏在表象之下的事情、要求（國家在處理相關事宜）有透明度，以做出對你及你國家最好的、知情的選擇。」

圖為身在美國務院的美國務卿布林肯（熒幕中左下方），4月27日與肯尼亞總統肯雅塔（熒幕中右上方）以及美國駐肯尼亞大使臨時代辦克內德勒（熒幕中左上方）以視像形式會面（AP）

他在回答中稱擔心一些國家在取得中國貸款後，背負着無以為繼的債務，又指出贊比亞（Zambia）2020年違約。

布林肯稱，「如其他國家來建設一個大型基礎建設項目，你應該仔細審視，他們來投資時，是帶了他們的工人前來，或是他們向（你的）國家民眾提供工作？」