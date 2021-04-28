歐盟尋求獲得罰款外企與禁止併購權力　被指針對中國

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-28 11:15

歐盟委員會在尋求獲得對外國國有企業罰款或禁止外國國有企業與歐盟公司交易的權力。美媒28日稱，歐盟視中國構成經濟威脅，而這是歐盟進行幾乎不加掩飾的應對行為。中國商業團體已就這些計劃向歐盟委員會投訴。

美國彭博社28日稱取得歐盟委員會提出的新計劃草稿，當中沒直接提及中國，但稱這是在歐洲企業投訴中國企業有其所沒有的支持時，歐盟對此嘗試回答它們。

那些計劃在最終確定之前，仍需獲歐盟各國政府批准。計劃文件仍是草案，在下周提出之前仍可能修改。

彭博社取得的規例草案中，收入至少5億歐元、以及過去3年獲外國政府逾5000萬歐元協助的公司，將需獲得歐盟批准才可進行交易。

圖為4月27日歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾歐洲議會，出席一場有關歐英貿易協議的辯論。（AP）

歐盟對那些被發現不公平地獲得外國補貼，包括政府提供無限的擔保，或是對歐洲競爭對手構成損害的信貸，歐盟想能夠對公司處以其年收入10%的罰款。歐盟委員會在草案中警告，對於從政府補貼中獲得不公平優勢的公司，歐盟或會撤消其所獲得的政府合同。

草案內文稱，歐洲官員還尋求，在獲得目標公司許可以及外國政府知情的基礎上，對公司在歐洲以外辦公室，有進行檢查的權力。

歐盟監管機構提出一些方法，讓外國公司可減輕歐盟對它有補貼的擔憂，包括對讓競爭對手訪問基礎設施、以公平的條件授權或發布研究成果。內文稱，外國公司還可通過減少產能或市場立足、剝離資產或停止投資來做到這一點。

歐盟委員會拒絕對彭博社報道置評，中國駐歐盟代表團未立即回應置評的請求。