印度疫情｜新郎染疫仍堅持舉辦婚禮　官員介入後眾人穿防護衣出席

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-28 19:15

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，單日確診數字創全球新高，但當地仍有民眾冒險舉辦婚禮。中央邦（Madhya Pradesh）一名新郎4月19日確診新冠肺炎後，仍然繼續辦婚禮，官員曾一度阻止，但最後容許一對新人及觀禮人士穿上全套防護衣出席。不少民眾批評他們的做法，並指責官員容許這場婚禮舉行。

《印度快報》（The Indian Express）28日報道，據城鎮勒德蘭（Ratlam）的官員加格（Navin Garg）表示，政府官員知道新郎舉辦婚禮後，趕到現場嘗試阻止婚禮舉行，但之後在新人及家屬要求下，婚禮仍得以舉行，有高級警察官員在場監督。

報道稱，新人、家屬及神職人員都穿上個人防護裝備，結果令婚禮在獲得地方政府的批准下舉辦。

#WATCH | Madhya Pradesh: A couple in Ratlam tied the knot wearing PPE kits as the groom is #COVID19 positive, yesterday. pic.twitter.com/mXlUK2baUh — ANI (@ANI) April 26, 2021

印度疫情未有降溫趨勢，當地政府4月28日公布，過去24小時新增362,770確診個案，死亡個案新增3,286個，印度單日新增確診及死亡個案再刷新紀錄，28日亦是單日死亡個案首次突破3,000宗。印度單日新增確診個案已是連續6天超過30萬。

印度新冠肺炎疫情：圖為4月28日，印度班加羅爾一名市政官員正訓斥一名餐廳老闆，指他沒遵守封鎖措施實行期間的防疫指引。（AP）

印度疫情失控，火葬場不堪重負：

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婚禮的影片被上傳至社交媒體後，有網民不明白為何新人不可以等到新郎康復後再舉行婚禮。有人批評政府批准新人舉行婚禮的決定。一名網民在Twitter上寫道：「我看不到新人有合理的理由在這個階段繼續舉行婚禮。如果你問我，我會認為這完全是愚蠢的做法。等到2周後再舉行婚禮，會是明智的做法。」