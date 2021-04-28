世衛：印度防疫鬆懈致疫情爆發　變種病毒擴散至17個國家

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-28 12:06

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，世界衛生組織表示，鬆散的個人防護措施，大型群眾聚會及更具傳染力的變異病毒，是造成疫情失控的原因。而相關的變種病毒，已最少在17個國家中發現。

圖為4月26日，印度阿默達巴德一間醫院外，一名婦女因無床位所以只能躺在運送櫃中，等待轉移至醫院。（Reuters）

世衛表示，世衛將向印度提供重要的設備及醫療物資援助，其中包括4000部氧氣機。發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）表示，印度鬆散的個人防護措施、大型群眾聚會、更具傳染力的變異病毒、及低疫苗接種率，都是造成疫情失控的原因。

亞沙雷維奇還指出，醫院病床不足的部分原因，是因為有太多輕症患者，在無法得到資訊下只能前往醫院求助，導致大量的人蜂擁至醫院。

另外，多國為追蹤變種病毒去向，會抽取病毒樣本進行分析，並把基因圖譜上傳至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）資料庫進行對比。世衛指出截至27日，在印度出現的「B.1.617」變種病毒株，已最少在17個國家中被發現。

世衛組織最近把B.1.617列為「感興趣的變種」，但尚未把其列為「令人關注的變種」項目，意味世衛確認變種病毒需要留意，但未能確定是否更具威脅。

印度27日新增逾36萬確診病例，累計接近1,800萬宗感染，累計死亡病例逾20萬宗。