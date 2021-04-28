默克爾與李克強視像磋商　德盼盡快再舉行人權對話　發言提及香港

撰文： 胡龍華 成依華 最後更新日期： 2021-04-28 21:36

德國總理默克爾（Angela Merkel）與中國國務院總理李克強4月28日以視像方式共同主持第6輪中德政府磋商，默克爾在發言時提到香港，又稱希望與中國盡快再舉行人權對話。李克強則表示，中德在一些問題上有不同看法是客觀事實，主張在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流。

這是默克爾最後一次出席中德政府磋商，她將於2021年9月大選後卸任。據德國政府聲明指，默克爾在開場白表示「這將是我最後一次參加（中德）政府磋商，但我希望這不是中德之間最後的政府磋商。」

盼盡快再舉行中德人權對話

默克爾又稱：「對於我個人而言，歐盟和中國之間的投資協定談判在政治上閉幕也很重要，談判在去年12月結束了。我認為，該投資協定也能成為經濟關係、市場準入和互惠的基礎，從而增強法律確定性和透明度。」

默克爾還提到人權及香港問題，她稱「人權議題傳統上都在我們討論中有一定角色，這裏存在意見分歧，尤其是當我們想到香港的情況時，這是例子。」這位德國總理稱，希望中德盡快再舉行人權對話，並主張兩國要深入討論，參與者應包括司法部長。

李克強：互不干涉內政基礎上溝通

中國政府網4月28日則發表聲明稱，李克強表示，中德在一些問題上有不同看法，這是客觀事實，只要雙方尊重彼此核心利益和重大關切，在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流，增信釋疑、縮小分歧、聚焦合作，就可以為對話合作進一步順利開展創造有利條件。

李克強又稱，回顧上次中德政府磋商以來的兩年多時間，兩國合作又有新進展，他稱中國對外開放在不斷擴大，相關新舉措逐步落地，包括德國在內的各國企業從中受益。他又指，儘管去年受到疫情衝擊，中德雙邊貿易額仍逆勢上揚，充分體現中德合作的高水平和巨大潛力。

回顧默克爾2016年訪華瞬間，在成都學做宮保雞丁（點擊圖集瀏覽）：

+ 7 + 7 + 7

中德政府磋商機制是2010年7月，德國總理默克爾訪華訪華期間與時任中國國務院總理温家寶商定建立中德政府間的磋商機制。至今，中德已舉行6輪政府磋商。