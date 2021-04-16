習近平與默克爾馬克龍舉行視像峰會　討論中歐關係與氣候變化問題

撰文： 何文翰 成依華 最後更新日期： 2021-04-16 21:02

中國、法國及德國4月16日舉行領導人視像峰會，中國國家主席習近平與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理默克爾（Angela Merkel）就多項議題深入交換意見，包括合作應對氣候變化、中歐關係、對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上的合作，以及重大國際和地區問題。

據新華社報道，習近平在會上表示，應對氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的借口。

他稱，中方將堅持公平、共同但有區別的責任、各自能力原則，推動落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》等，他希望發達經濟體在減排行動力度上作出表率，並帶頭兌現氣候資金出資承諾，為發展中國家應對氣候變化提供充足的技術、能力建設等方面支持。

圖為4月16日德國總理默克爾在柏林出席議會會議時（AP）

習近平又稱，中歐關係面臨新的發展機遇，也面臨各種挑戰，要從戰略高度牢牢把握中歐關係發展大方向和主基調，中方將擴大高水平對外開放，為包括法、德企業在內的外商投資企業營造公平、公正、非歧視的營商環境。他希望歐方也能以這樣的積極態度對待中國企業，同中方一起做大做強中歐綠色、數字夥伴關係，加強抗疫等領域合作。

他又提到，中方反對「疫苗民族主義」，反對人為製造免疫鴻溝，願同包括法、德在內的國際社會一起，支持和幫助發展中國家及時獲得疫苗，中方願同國際奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員提供疫苗。

馬克龍：願推進法中關係發展

新華社又報道，馬克龍指法方願同中方一起，推進法中、歐中經濟關係進一步發展，攜手幫助非洲實現綠色發展，並就幫助發展中國家減緩債作出共同努力，他稱，疫苗不應成為大國競爭的工具，法方願同中方就疫苗公平分配加強合作，就伊朗核等地區問題加強協調。

默克爾：望《歐中投資協定》盡快生效

報道指，默克爾在會上稱，德方重視中國實施「十四五」規劃給德中、歐中合作帶來的重要機遇，願同中方加強互惠互利的經貿合作，就數碼經濟、網絡安全等問題加強溝通，對各國企業一視同仁，避免貿易壁壘，希望雙方共同努力，推動《歐中投資協定》盡快批准生效。

德國總理府發聲明指，對於北京要在2060年前達成碳中和的目標，法德兩國領導人在會上表示歡迎。

總理府指，默克爾、馬克龍和習近平在美國4月22至23日主持視像氣候峰會前，利用今次會議，在氣候保護的問題上交換意見。