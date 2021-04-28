拜登政府提倡全球最低企業稅　法、德及奧地利財長支持

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-28 22:46

法國及德國財長4月27日表示，支持美國政府提出將跨國公司的企業最低所得稅稅率統一劃於21%的提議。

德國財政部長朔爾茨（Olaf Scholz）與法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）接受德國《時代周報》網上版（Zeit Online）訪問，當中談及全球最低企業稅的問題時，朔爾茨稱自己對美國提出的內容並沒有任何異議。

勒梅爾則認為，如果這是經過協商後的結果，他們都會同意。

奧地利財長布呂梅爾（Gernot Bluemel）指，華府的建議具建議性，強調這個公平稅制需適用於所有數碼及傳統商業模式，並希望各方可以盡快達成協議。

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日在匹茲堡發表講話，公布2萬億基建計劃。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日正式公佈規模達2.25萬億美元的基礎設施建設計劃，並提議通過提高企業稅來為基建籌資。具體來看，計劃將企業所得稅率從21%上調至28%，將美國公司海外利潤最低稅率從目前的10.5%提高至21%。

如果只有美國提高跨國公司稅率，當地的國際企業相對於其他國家的國際企業的競爭優勢就會被削弱，不僅如此，總部設在美國的跨國公司還可能利用全球稅收窪地進行跨境利潤轉移。而如果全球實施統一的最低稅率，稅收的逐底競爭一定程度上會受到限制，從而也就保護美國的跨國公司競爭力。