美國為何推全球最低企業稅率？　低稅率國家持保留態度｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-07 19:01

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月5日表示正與二十國集團（G20）國家合作，商定全球企業最低稅率，隨即引來德國、法國等表態支持。多國倡導「全球企業最低稅率」，目的是打擊跨國企業把利潤轉移至避稅天堂的現象，但自然也會有持保留態度的國家，例如是推行低稅率的愛爾蘭。事實上，各國要就具體稅率達成共識，也會是棘手問題。

圖為2020年12月1日，當時已獲提名擔任美國財長的耶倫，在美國達拉華州威爾明頓發表講話。（Reuters）

為何推行全球最低企業稅率？

路透社指出，現時不少跨國公司無論銷售收入來自哪裏，都會把獲利和稅收轉移到低稅率國家，以避免支付更高稅率，甚至來自藥物專利、軟件和知識產權使用費等無形資產的收入也會轉移離開母國，造成多國希望打擊這種現象。

美國總統拜登（Joe Biden）4月5日公開發言時，便再把矛頭拍向美國財富500強中的約50家企業，這些企業3年來都沒有納稅，拜登稱，現在是它們繳稅的時候了。

特朗普政府2017年頒布美國企業海外最低稅率，把全球無形資產低稅所得的稅率定為10.5%，僅為國內企業稅率的一半。圖為特朗普4月1日在佛羅里達州出席活動（Getty）

拜登政府正是希望通過全球達成一致的最低企業稅率，減少這種現象，同時又不會令美國企業處於財務劣勢，繼而讓美企在創新、基礎設施等方面能夠與其他國家競爭。事實上，特朗普政府過去便曾針對此問題在2017年頒布美國企業海外最低稅率，把全球無形資產低稅所得（Global Intangible Low-Taxed Income，暫譯）的稅率定為10.5%，僅為國內企業稅率的一半。

對於美國來說，推動全球最低企業稅率可令美國減少這種「稅務競爭」，尤其是拜登政府擬把美國企業稅從21%提升至28%。耶倫稱，她希望商定全球企業最低稅率，以結束「為期30年的企業稅逐底競爭」。

分析也認為，耶倫在這個時間點呼籲各國設定企業稅最低稅率，很大程度上是在為拜登政府的大型基建計劃尋求全球協助。

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日在匹茲堡發表講話，公布2萬億基建計劃。（AP）

哪些國家支持？

在多年來，經濟合作與發展組織（OECD）一直在協調全球140個國家之間的稅收磋商，重點便包括全球企業最低稅率，所以在耶倫公開呼籲後，德國、法國、日本及國際貨幣基金組織（IMF）均表示支持。

低稅率國家愛爾蘭則持保留態度，愛爾蘭財長多諾霍（Paschal Donohoe）擔心全球最低稅率可能影響愛爾蘭這類較小型經濟體，並指將在OECD提出憂慮。愛爾蘭向來以低稅率吸引國際投資，企業稅低至12.5%。

愛爾蘭財長多諾霍（Paschal Donohoe）2020年9月在德國出席非正式會議（Getty）

疫情成為動力

多諾霍承認，疫情的影響成為推動全球最低企業稅率的刺激因素，因各個大型經濟體目前都關注如何在未來幾年增加稅收。

據OECD估計，若果各國在稅收磋商方面達成協議，企業最終在全球支付的額外稅負將在500億到800億美元之間，其中最低企業稅將佔據絕大部份。

路透社指出，雖然各國政府普遍同意最低稅率的基本設計，但對具體稅率未達成共識，而這將是最棘手的問題。