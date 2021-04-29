印度疫情｜富豪爭機位逃離「人間煉獄」　寶萊塢明星曬度假相捱轟

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-29 01:47

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，4月28日新增362,757宗確診個案，再創全球單日紀錄。不少富豪趁其他國家對印度封關前租用私人飛機出國，有商業航班單程機票價格甚至被炒高約十倍。

阿聯酋自4月25日對印度封關10日。根據格價網顯示，4月23日和24日從印度孟買往阿聯酋杜拜的商業航班單程機票價格高達8萬盧比，為平常價格的約十倍。從新德里往杜拜的機票則索價逾5萬盧比，為平常的五倍。

除了商業航班以外，私人飛機的包機服務也有價有市。有包機公司透露，24日有12班飛往杜拜的航班，每一班都爆滿。另外一間公司則指，一日內接到80宗有關飛往杜拜的查詢，租用一架13座的飛機前往杜拜費用為3.8萬美元，6座飛機也要3.1萬美元。很多人「組團」安排共乘飛機，只求爭取到機位。

部份人選擇前往英國。《泰晤士報》報道，英國對印度封關前24小時有最少八架私人飛機從印度飛往英國，九小時的航程據報索價逾10萬英鎊。

有寶萊塢明星則到馬爾代夫度假。蘭比爾（Ranbir Kapoor）19日攜同女朋友巴特（Alia Bhatt）離開印度，還貼出相片，附隨圖片說明寫道「馬爾代夫呼喚着」。寶萊塢情侶帕塔尼（Disha Patani）和什羅夫（Tiger Shroff）都雙雙前往馬爾代夫享受陽光與海灘。

印度小說家紹芭．德（Shobhaa De）批評這些寶萊塢明星沒有意識到其他人的苦況，「用盡所有方式享受馬爾代夫。如果你能夠於這個慘淡的時刻休息一下，你是有福的。但幫所有人一個忙……不要大肆宣告。」