拜登稍後發表上任後首次國會演說　強調美國「再次動起來」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-29 08:39

美國總統拜登會在香港時間早上約9時發表國會聯席演說。根據白宮釋出的演說摘要，拜登將訴求美國再次動起來，化險為夷，強調美國是由中產階級所建立，美國就業計劃是美國藍領藍圖。

在正式上任99天後，拜登（Joe Biden）將發表國會聯席演說。這不僅是拜登上任後首度在國會發表演說，也是美國史上首度有2位女性坐在總統後方，分別是兼任聯邦參議院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）與聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將坐在拜登後方聆聽演說。

根據白宮釋出的演說摘要，拜登上任接手這個陷入危機中的國家，面對包括一世紀來最嚴重的疫情大流行、大蕭條以來最嚴峻的經濟危機以及內戰以來對民主最嚴重的襲擊。

拜登將宣告，美國再次動起來（on the move again），化險為夷、化危機為轉機，把挫折變成力量。

拜登知道有些還找不到工作的美國人覺得在瞬息萬變的經濟環境中被拋在腦後，拜登將和他們直接對話。

他表示，專家預估「美國就業計劃」（American Jobs Plan） 將在幾年內增加數百萬個工作機會與數萬億美元經濟成長，這些高薪工作不會被外包出去。在這項就業計劃中，將近90%的基礎建設職缺不需要大學文憑，75%不需要副學士學位。

他指出，美國就業計劃是為了建立美國的藍領藍圖。這也是他一直以來強調的，建立這個國家的不是華爾街，而是中產階級，工會則建立了中產階級。

拜登也預計談到民主，必須證明民主仍在運作，政府仍在運作，並能為人民服務。他強調，在這100天裡，「我們採取行動，重拾人們對我們實現民主的信念」。

拜登指出，政府正在為國民施打疫苗、創造數十萬個工作機會、實現讓人民有感的成果。打開機會之門，確保公平正義。

受到疫情影響，多數內閣成員今晚將不會親赴國會現場聆聽演說。