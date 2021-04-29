俄羅斯與數國「外交驅逐戰」斯洛伐克及愛沙尼亞等7外交人員被逐

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-29 11:02

俄羅斯與別國互逐外交人員情況持續。莫斯科4月28日宣布，驅逐斯洛伐克（Slovakia）、愛沙尼亞（Estonia）、立陶宛（Lithuania）和拉脫維亞（Latvia）合計7外交人員，限他們1周內離境。

這是俄羅斯報復4國上周驅逐7名俄羅斯外交人員的舉動。

俄羅斯外交部28日發聲明稱，俄羅斯外交部譴責斯洛伐克驅逐俄外交人員的舉動是「虛假的團結（false solidarity）。」文中稱它此舉「損害傳統上友好的俄斯關係，以及有建設性的雙邊合作」。

俄羅斯在另一份聲明中稱，拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞對俄持續採取公然敵對路線。莫斯科稱，今次事件中，捷克針對俄羅斯的不分青組皂白行為，背後是一批國家「偽團結」。

捷克指控俄羅斯情報人員涉參與2014年捷克一座彈藥庫爆炸，導致2捷克人死亡。捷克因此驅逐俄羅斯外交人員，之後續有一些國家以同類行動聲援。包括斯洛伐克及愛沙尼亞等。圖為4月26日，一名女子在俄羅斯莫斯科紅場跳舞。（AP）

另一巴爾幹國家羅馬尼亞（Romania）26日亦驅逐1名俄羅斯大使，理由與其他4國一樣，不過俄羅斯暫時未對羅馬尼亞實行反制措施。

捷克4月17日宣布驅逐俄羅斯駐捷克大使館的18名工作人員，稱他們是俄羅斯對外情報局（SVR）和情報總局（GRU）的特工，涉嫌參與2014年捷克東部軍火庫爆炸案。俄羅斯隨之驅逐20名捷克駐俄外交官。包括斯洛伐克在內4國聲援捷克，先後驅逐俄羅斯外交人員。