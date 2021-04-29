印度疫情失控　王毅致函印度外長慰問

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-29 22:02

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，局勢堪憂，中國外長王毅4月29日致函印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）慰問，並透露中國對印度援助的最新情況。

State Councilor&FM #WangYi sends a message of sympathy to EAM Dr. S. Jaishankar @DrSJaishankar today, reiterating that the Chinese side firmly supports the Indian Government & people in fighting the pandemic. pic.twitter.com/ioXZtnbzRp — Sun Weidong (@China_Amb_India) April 29, 2021

中國駐印度大使孫衛東4月29日在Twitter發布了王毅寫給蘇傑生的慰問信。王毅在信中説，近期印度新一波疫情爆發，中方對印度面臨的挑戰感同身受，表示誠摯慰問，新冠肺炎是人類公敵，國際社會需要團結協作，共同應對。

王毅表示，中方堅定支持印度政府和人民抗擊疫情。中國生產的抗疫物資正以更快的速度進入印度，幫助印度抗擊疫情，中方將繼續根據印方需要，盡最大努力提供支持和幫助。

王毅又指「我們希望並相信，在印度政府領導下，印度人民一定能夠早日戰勝疫情。」