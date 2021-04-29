印度疫情｜請求台灣提供製氧機　9歲環保女童：我們快要死了！

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-29 18:20

印度爆發新冠肺炎疫情，近一星期以來，幾乎每天的確診數字都超過30萬宗。年僅9歲、印度環保活動家坎古加姆（Licypriya Kangujam），日前就在Twitter向台灣外交部求救，懇請台灣能提供製氧機，更表示「我們快死了」。 台灣外交部長吳釗燮今日（29日）表示，台灣目前已籌措到150部製氧機，並且改裝成印度可適用的電壓，本周末可送往印度。

坎古加姆近日不斷在Twitter向外界求援。她周二（27日）上載與台灣外交部的私訊截圖，內容包括她向台外交部求援要大量氧氣機，並懇請盡早發送到印度，「我乞求你們，我們快要死了！」（I’m begging you. We’re Dying!）。台外交部其後回覆稱，「我們正與主要決策者討論中，為我們的進程與成功祈禱。」

印度環保少女與台灣外交部私訊對話，請台灣能夠協助印度度過疫情難關。（Twitter@Licypriya Kangujam）

台灣外交部長吳釗燮今天表示，外交部從上周末開始就不斷努力，希望給予印度必要協助，目前已籌措150部製氧機，本周末就能送往印度；此外，台灣持續收購更多製氧機，並同步從國外訂購原料，讓台灣廠商可持續生產製氧機。

外交部常務次長曹立傑昨天（28日）表示，製氧機等物資將會透過華航貨機送往印度，且外交部將持續為印度提供物資。

據介紹，坎古加姆早年受到瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）啟發，2018年起不斷為印度的氣候議題發聲。2019年10月 ，她被美國環保團體「地球日網路」（Earth Day Network）授予「明日之星」（Rising Star）頭銜。

坎古加姆（左）早年受到瑞典「環保少女」通貝里（右）啟發，並於2018年起不斷為印度的氣候議題發聲。（Twitter@Licypriya Kangujam）

（綜合報道）