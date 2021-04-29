新冠肺炎丨新加坡增16宗本地病例　創9個月新高　爆醫院內感染群

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-29 22:55

新加坡衞生部4月29日公布，截至中午，全國同日新增35宗確診個案，16宗為本地傳染個案，其餘為外地輸入個案，新增本地病例創自2020年7月11日以來的新高。新確診個案中，有8宗與一名已確診的護士有關，在檢測病房內職員與病人後發現。

衞生部指出，沒有新增個案是來自外勞宿舍。

新加坡29日16宗新增本地個案中，有8宗與28日公布的1宗本地個案有關，這宗個案的患者是一名菲律賓籍女護士。

這名46歲護士在陳篤生醫院工作，她1月26日及2月18日先後接種兩劑疫苗，但在4月27日出現徵狀，並於同日對病毒檢測呈陽性反應。衞生部其後為受影響病房的職員和病人進行檢測，發現這8宗確診個案。

陳篤生醫院已禁止訪客進入病房，以對抗疫情（陳篤生醫院Facebook）

29日的新增本地個案中，有7宗個案的患者是一名已確診男子的家屬，7人早已接受隔離。這名男子是新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority）的職員，於樟宜機場工作，他是28日其中一宗新增本地個案的患者。

新加坡的累計確診個案數目增至61,121宗。

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