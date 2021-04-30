新冠肺炎｜法國宣布下週開始逐步解封　6月准持健康證明遊客入境

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-30 04:31

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月29日宣布將從5月3日起分四個階段逐步解除封閉隔離措施。5月19日將進入第二階段解封，宵禁開始時間將從每天傍晚7時推遲至9時，餐廳和酒吧的室外露台等將重新開放。

馬克龍接受法國多家媒體採訪時宣布四階段解封計劃。根據計劃，自5月3日起，日間外出和跨地區旅行的限制將被解除，初中和高中學生將返校上課，但傍晚7時至翌日清晨6時的宵禁將維持；5月19日開始，除了宵禁時間縮短以外，餐廳和酒吧的室外露台、商場、博物館和電影院等將重開，但需限制人數。

6月9日開始的第三階段，宵禁開始時間將推遲至深夜11時，餐廳和酒吧的室內部分將重開，每枱最多6人，文化和體育場所將恢復開放但需遵守人數上限規定，將開放外國遊客入境，但需持有「健康通行證明」；6月30日，法國將進入最後階段解封，宵禁將解除，文化和體育等公共場所將全面恢復開放，並可根據當地防疫情況取消參加人數限制，但仍需遵守社交安全距離。

圖為2021年4月29日，法國總統馬克龍於愛麗舍宮接待斯洛文尼亞總理前會見傳媒。（美聯社）

根據路透社的數據，法國有約22%的人已經最少接種了一劑新冠疫苗。馬克龍表示，推出疫苗讓解封變得可行，「我從未以法國人的健康和安全作賭注，我為我所作的決定負責，但這些決定從來都不是賭博」。他提到，一旦疫情惡化，將煞停解封。