香港旅遊氣泡｜多國謀開關：接種疫苗是基本　以色列要驗血清

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-26 21:16

香港與新加坡5月26日開始推行旅遊氣泡（Travel Bubble），旅客來往兩地時不需要隔離。除了香港及星洲，一些國家亦把握新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有所緩和開放邊境、重啟旅遊業。它們部分要求旅客接受病毒檢測、接種新冠疫苗以及乘坐專屬航班等。

以下為各地的旅遊氣泡簡介：

香港與新加坡的「旅遊氣泡」一拖再拖，終於定在5月26日實行。不過星、港仍有新冠肺炎確診個案，兩地政府只能冀望，措施推行前不會出什麼岔子。圖為4月22日，新加坡一個宿舍有外來工人確診新冠肺炎，救護車到場接載工人。（Reuters）

香港與新加坡

旅遊氣泡在5月26日開始推行，旅客來往兩地目的不受限制。旅客在出發前72小時內要接受病毒檢測並取得陰性結果，抵達當地後也要檢測。

香港居民須在接種2劑新冠疫苗最少14天後，才可出發到新加坡。彭博社同日指，新加坡則沒有規定自當地出發的旅客接種疫苗。

旅客要坐專屬航班來往兩地，旅遊氣泡開始推行時，每天各有1個航班抵達香港及新加坡，每個航班最多可接載200人。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為4月19日，一個來自新西蘭的家庭在澳洲悉尼國際機場重聚。（Reuters）

澳洲與新西蘭

旅遊氣泡自4月19日起推行，旅客來往兩地時，不需要隔離檢疫。

新華社4月6日報道，只有出發前14天內沒有在新冠病毒檢測中測出陽性結果的旅客，才合資格登上免隔離航班前往或離開新西蘭。如旅客出發前14天內曾接受檢測並正等候結果，也不能登上航班。

以色列新冠肺炎疫情：圖為4月14日，以色列耶路撒冷民眾外出慶祝獨立日。（AP）

以色列

政府自5月23日起，會讓一些已接種新冠疫苗的外國旅客入境。路透社4月22日指，當地或最少要到7月才可讓所有旅客入境。

《亞洲旅遊業雜誌》（TTG Asia）4月19日稱，所有旅客在登機前往以色列前，要接受反轉錄聚合酶連鎖反應測試（快速測試，RT-PCR）。他們也要在抵達以色列機場時接受血清測試，以證明自己已接種疫苗。

阿爾巴尼亞新冠肺炎疫情：圖為4月15日，阿爾巴尼亞首都地拉那民眾在疫苗接種中心外排隊，等候接種新冠疫苗。（AP）

阿爾巴尼亞

位於歐洲東南部的阿爾巴尼亞，經濟有待發展、收入也較低，旅遊業能為該國帶來外匯美國有線新聞網絡（CNN）4月22日指，阿爾巴尼亞沒有要求旅客入境時接受病毒檢測或隔離，但他們要接受健康檢查。

波斯尼亞和黑塞哥維那（簡稱波黑）

旅客在入境前48小時內接受快速測試、得出陰性結果後，就可入境。

黑山共和國

旅客在入境前72小時內接受快速測試，並得出陰性結果後就可入境。他們亦可選擇出示30天內的免疫球蛋白G（IgG）抗體陽性檢測結果，或最少7天前接種第2劑新冠疫苗的證明。

歐洲新冠肺炎疫情：圖為3月25日，歐盟委員會主席馮德萊恩於比利時首都布魯塞爾出席記者會。（AP）

歐盟和美國

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月25日預料，會在2021年夏季之前，允許已經接種新冠疫苗的美國人前往歐盟國家。