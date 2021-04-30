基辛格：美國須阻止中國崛起　同時接受與北京共存

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-30 17:07

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）評論中國與中美關係。美國商業新聞網站Insider4月28日發布他的專訪，他就疫苗的結果、中國崛起以及歐盟未來等發表意見。訪問他的是德國媒體巨頭Axel Springer行政總裁Mathias Döpfner。

基辛格在訪問中指出，華府在努力嘗試將中美關係限制在傳統上可接受的範圍內，但它在面對的情況是，輿論已愈來愈認為中國不僅是一個增長快速的國家，也是美國固有的敵人，以及因此美國首要任務是它，以及，減低中國成為一個大國的能力。不過他指出，中國成為大國已有數千年。

他稱外界不應對中國的復蘇以及它之於美國的後果感到意外。

基辛格稱，這是美國有史以​​來第一次面對一個具有潛在經濟實力的國家，並且在處理國際事務方面一直有強大的技能。

他稱從現在的危機看來，差不多肯定一個是冷戰的現實。

2019年11月22日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見基辛格（左）。（新華社）

基辛格表示，此前包括奧巴馬（Barack Obama）政府在內，美國政府一直試圖將兩國關係保持在傳統上可接受的範圍內，然而拜登現在面臨着一個事實，那就是輿論認定中國不僅是一個快速發展的國家，而且還是（美國）固有的敵人。

基辛格認為，美國所要應對的重大問題不僅僅是阻止中國崛起，而是明白如美國須實現這目標——而美國必須做到，美國仍需跟中國共存。

他稱：「在帝國時代，中國按照外國在文化上與自己的接近程度來加以劃分，有專門的一個部門負責給這些國家制定不同的外交政策。」他稱， 美國必須做好反對中國建立霸權的準備，但與此同時，也應該對接受共存政策保持開放態度。