基辛格：美國新總統需和中國通過溝通管控分歧

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）11月16日對即將擔任美國總統的拜登（Joe Biden）發出警吿，稱必須迅速恢復美中溝通渠道，否則可能發生升級為軍事衝突的危機，規模堪比第一次世界大戰。

彭博社11月16日報道，97歲的的美國前國務卿基辛格表示，即將上任的拜登政府應迅速採取行動，恢復在特朗普（Donald Trump）執政期間出現裂痕的美中溝通渠道，否則美中可能發生升級為軍事衝突的危機。

基辛格在彭博新經濟論壇的開幕禮上說：「除非（美中）有一些合作行動的基礎，否則世界將滑向堪比第一次世界大戰的災難。」

他表示，如今可用的軍事技術將使這樣一場危機比以前的危機「更加難以控制」。

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基辛格接受訪問時說：「中美兩國現在愈來愈傾向於對抗，而且他們正在以一種對抗性的方式進行外交。危險在於，可能會出現某些危機，這種危機將超越口頭上的言辭，演變為實際的軍事衝突。」

基辛格指出，特朗普的談判方式更具對抗性，但「你無法無限期地採用」。

基辛格說，今年中美關係的迅速惡化意味着中美正逐漸走向一場新的冷戰。他補充說，中美雙方應該「達成共識，無論他們有什麼其他衝突，他們都不會訴諸軍事衝突」。

基辛格說，為達到這一目的，美國和中國應該共同創建一個制度化系統，讓美國總統所信任的某位領導人及中國國家主席習近平所任命的某位領導人代表各自的國家元首保持聯絡。

基辛格承認，中美在人權問題上存在分歧，但重要的是雙方都要了解對方的敏感問題，不一定要解決問題，但要緩解問題。