俄羅斯衛星V疫苗｜巴西拒絕進口　稱產品含活病毒

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-30 18:07

巴西日前拒絕進口俄羅斯疫苗「衞星V」，在最新的解釋中稱，是因為抽驗該疫苗加強劑後，發現其中一批含有複製能力的腺病毒。

巴西衛生當局4月28日解釋，日前拒絕進口俄羅斯「衛星V」新冠肺炎（COVID-19）疫苗，是因發現一批該款疫苗具有複製能力，即接種之後，腺病毒載體（adenovirus vector）可在體內自我複製。

科學家指出，這一情況並非病毒載體疫苗技術本身的問題，而通常是生產過程中出問題。病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）表示，這一發現「引發有關製造過程正當的問題」，如果發現問題普遍存在，可能對免疫系統較弱的人造成安全問題。

「衛星V」疫苗研發人員打算對巴西國家衛生監督局（ANVISA）散布虛假資訊向法院提起訴訟，巴西監管機構領導層否認他們的指控。

2020年8月11日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與內閣部長進行視頻會議時宣佈，該國首款新冠肺炎疫苗「衞星V」註冊成功。（AP）

ANVISA局長巴拉在新聞發布會上說：「ANVISA局被指控撒謊、有不道德行為以及散布『衛星V』疫苗有關文件中發現複製型腺病毒的虛假訊息，這些都是損害該機構信任度的嚴重指控。」

巴西展示了「衛星V」疫苗研發者提供的文件中相關頁面，其中有表格稱存在複製型腺病毒，同時還公布了3月23日ANVISA與俄加馬列亞研究所雙方代表進行會談的錄音。

「衛星V」研發人員4月29日稱，他們在ANVISA承認未對「衛星V」疫苗進行測試後，已在巴西對ANVISA提起正式訴訟，指控該機構散布虛假和錯誤訊息損害俄方聲譽。