特朗普自稱「疫苗之父」　批評拜登對中國軟弱

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-30 18:13

美國前總統特朗普（Donald Trump）4月29日接受霍士新聞（Fox News）訪問談及新冠肺炎（COVID-19）疫情時，他稱自己為「疫苗之父」。此外，他批評美國總統拜登（Joe Biden）4月28日在國會發表的上任百日演説，指責拜登政府在對中國方面軟弱。

圖為2月28日美國前總統特朗普在佛羅里達州出席保守派政治行動會議時發言。（Getty）

特朗普當天在接受霍士新聞主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）近1小時的採訪中，從疫情應對、邊境問題等多方面抨擊拜登的百日演講，同時批評拜登領導的政府。

在談到疫苗開發時，特朗普指責拜登沒有承認他的成就，包括迅速研發和分配新冠疫苗。特朗普稱「我做了疫苗，他們喜歡把疫苗拿去，但就連假新聞也沒有把功勞歸於他們。」

我們做了疫苗，讓疫苗面世拯救了全世界數千萬人的生命。如果我不是總統，你5年內不會有疫苗，至少3至5年。我用了不到9個月的時間就完成了。這都因為是我。 特朗普

特朗普繼續吹捧「曲速行動（Operation Warp Speed）」的成功，這行動簡化疫苗的開發和批准程序，他説拜登只是繼續使用他的「運輸系統」，憑此獲得讚譽。

這位前總統還強調自己在美國疫苗研發方面的功勞，自稱是「疫苗之父」（Father of the vaccine），並稱他甚至被要求參與公共服務宣傳，以鼓勵民眾接種疫苗。

我想從某種程度上來説，我是疫苗之父。因為是我推動了疫苗的發展。在不到9個月的時間內完成這項工作，簡直是奇蹟。 特朗普

在採訪中，主持人還就拜登的對華政策向特朗普提問：「你對拜登迄今為止對中國政策上的所作所為，有何評價？」

對此，特朗普抨擊拜登對中國「軟弱」，並宣稱「他們要把我們的國家拱手讓給中國。」他又稱「他們對中國一直非常非常軟弱。他們不想這麼做（對中國強硬）。」

拜登發表上任百日演説的場面，點擊圖輯了解：