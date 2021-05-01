新冠肺炎｜日本郵輪飛鳥2號一人染疫　緊急折返料5月1日抵橫濱

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-01 09:35

日媒稱，一艘4月29日從橫濱港出發的豪華郵輪「飛鳥2」號上出現1名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染者，目前運營公司正在安排郵輪在橫濱港緊急靠岸。

據日本TBS電視台5月1日報道，「飛鳥2」號預計將於5月1日中午抵達。其中確診的感染者為住在東京都內的一名60多歲的男子。

男子在出港前一周的檢測結果為陰性，上船時（4月29日）接受的第二次檢查呈陽性。關於船內的「密切接觸者」，保健所表示「只有跟他一起上船的女性家屬」，女子在船內接受了PCR檢查，結果呈陰性。

已確診男子情況穩定，現時身在船艙內，正在康復中。

「飛鳥2」號載有295名乘客及425名船員，4月29日從橫濱港出發，原計劃往北海道及青森，並在5月5日返回橫濱。

圖為日本郵輪「飛鳥2號」（FB@飛鳥クルーズ）

郵輪爆疫 港人記憶猶新

這令人回想起2020年郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）爆發疫情一事。它2020年1月20日從日本的橫濱港出發，航經日本鹿兒島、中國香港、越南承天順化省、台灣基隆市、日本沖繩等地點，最後在2月3日深夜返回終點站橫濱港。香港一老翁1月20日在橫濱港登上「鑽石公主號」回香港，1月25日離船，2月1日確診患上新冠肺炎。日本政府於是要求「鑽石公主號」號在橫濱港外海停留並進行檢疫，而郵輪爆疫的噩夢亦由此展開。

郵輪上有旅客與船員合計3,711人，其中約20%的712人確診，並有13人病死，包括2名香港人。這是在豪華郵輪上前所未見的疫情爆發。

此事導致日本被批防疫不力，致疫情在國內多地傳播。事件也凸顯郵輪防疫對策的國際規範不足。

↓「鑽石公主號」郵輪2020年2月爆發疫情時的情況（點圖放大瀏覽）↓↓