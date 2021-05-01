沙利文談台海政策　警告中國不要單方改變台海現狀

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-01 14:34

美國總統拜登（Joe Biden）的國安顧問稱，已經向中國大陸表達這樣的立場，即「反對單方面改變現狀」。

據《日本經濟新聞》報道，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）4月30日表示，在美國總統拜登（Joe Biden）的領導下，美國對中國的全面戰略仍在制定之中，但華盛頓承諾將以「穩定、明確和堅定」的態度處理台灣問題。

沙利文在阿斯彭研究所（Aspen Institute）舉辦的一個虛擬論壇上表示：「美國在這一問題上的立場相當直截了當」，「我們相信『一個中國』政策，全面執行《與台灣關係法》（Taiwan Relations Act），六項保證……我們反對單方面改變現狀」。

沙利文説：「我們反對單方面改變現狀。我們要見到台海穩定，不能有單方面改變台海現狀的舉措。我們已經向中國（大陸）溝通了這個立場，我們和台灣做了確認，我們也和我們的夥伴做了確認，包括當（日本首相）菅義偉到華盛頓來與（拜登）總統舉行峰會的時候。這也是接下來我們將持續在台灣議題上採取的做法，穩健、清晰並堅定地表達我們的看法，那就是不應該有單方面改變現狀的舉措。」

美國國家安全顧問沙利文4月2日會出席在馬里蘭州舉行的日美韓三邊會談，與日本國家安全秘書處秘書長北村滋和韓國國家安全顧問徐薰會面。圖為2月4日沙利文在白宮出席記者會。（Getty）

至於美國是否有必要採取具體行動協助防禦台灣，沙利文表示，他認為美國必須繼續遵守《與台灣關係法》的義務，提供台灣防衛上的協助，以便台灣能有自衛的手段和能力，但他認為印太地區其他國家也應該對台海穩定表達關注。

沙利文還指出，美國應該深化美台人民之間的關係，包括經濟、教育等方面的合作。

《日本經濟新聞》評論稱，雖然蘇利文談到了「清晰」，但他認為這並不標誌着美國從對台灣的所謂戰略模糊轉變為明確承諾，一旦中國大陸對台灣採取軍事行動，美國將進行干預。

中國外交部譴責

針對台海局勢，中國外交部發言人汪文斌在4月30日的例行記者會上表示，當前兩岸關係緊張的根源在於民進黨當局和「台獨」分裂勢力「謀獨」挑釁。

汪文斌強調，中方維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，中方有充分的信心和能力挫敗一切形式的「台獨」分裂行徑。

汪文斌強調，美方應該充分認識「台獨」的危害性和危險性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，謹言慎行，不向「台獨」勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害台海和平穩定和中美關係。