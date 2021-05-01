印度科學家踢爆政府輕忽疫情　3月警告被忽略　從不尋求加強防疫

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-01 14:09

印度政府被指「輕敵」導致疫情失控。一個由政府設立的科學顧問論壇中，有5名科學家向路透社披露，他們曾在3月初警告，國內出現一個新的以及更具傳染性的病毒。此外印度多地疫苗庫存枯竭，但被揭拒絕聯合國的物資援助，自稱「體系完善」。

路透社5月1日在報道中引述4名科學家稱，政府除了忽視專家警告，聯邦政府沒尋求實行重大措施以阻疫情擴散。

其中一名科學家稱，來自名為SARS-CoV-2 Genetics Consortium或是INSACOG的論壇中的資料，會傳達至一個直接向總理匯報的最高級官員。不過路透社在文中指出，它不能確定INSACOG的發現，會否「直達天庭」、來到總理莫迪（Narendra Modi）手上。

莫迪辦公室沒回應來自路透社的置評要求。

INSACOG是在2月率先發現名為B.1.617的新冠病毒變異。論壇印度國家疾病控制中心（National Centre for Disease Control，暫譯）在3月10日前已將有關資訊跟衞生部分享，稱疫情會快速在國內部分地方擴散。

圖為2021年4月28日，在印度新德里，醫護人員和親屬抬着一名死亡的新冠病人，將其埋葬在一處墓地。（Reuters）

科學家們在接近3月10日那段時間，為衞生部草擬新聞稿。惟衞生部在約2周後才公開有關資訊，但文中沒有提及「高度關注」，而且僅稱應對這些更有問題的病毒，增加檢測及隔離便可。

消息人士向路透社說，那份新聞稿已發到內閣秘書拉高巴（Rajiv Gauba），他是直接向莫迪匯報的。不過路透社稱未能知道莫迪或他的辦公室是否已知悉新聞稿內容。高巴則沒有回應路透社置評的要求。

文中引述印度國家生物醫學基因組學研究所（National Institute of Biomedical Genomics）總監達斯（Saumitra Das）稱，新增個案增長大於預期，抗疫受挫不能單單歸咎於政治領導。國家生物醫學基因組學研究所是INSACOG成員之一。

印度疫情死亡人數連創新高，火葬場不堪重負，醫療系統瀕臨崩潰（點擊大圖瀏覽）：

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印度疫情急劇惡化，醫療系統達到臨界點，疫苗庫存幾近枯竭。4月30日，印度最大城市孟買宣布關閉94個疫苗接種中心，為期3天。

對此，印度常駐聯合國代表蒂魯穆蒂（TS Tirumurti）在推特上回應稱，感謝聯合國秘書長「此刻的關切和團結」，並對該國際組織迄今為止對印度提供的支持表示感謝。

聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）4月27日對印度亞洲通訊社（IANS）表示：「我們已經表示，如果需要，可在一體化供應鏈方面提供協助。但我們被告知眼下並不需要，因為印度擁有健全的體系可應對目前情況。但我們的提議仍是有效的，我們願意以任何方式提供幫助。」