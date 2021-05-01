日媒：美國新任印太司令5月訪問日本　談對中國威懾措施

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-01 18:36

美國海軍上將阿奎利諾（John Aquilino）4月30日接任美國印度洋-太平洋司令部司令後，日本傳媒同日引述消息人士報道，阿奎利諾將在5月下半月訪日，與日本防衛相岸信夫和統合幕僚長山崎幸二會談，就中國加強軍事壓力的台灣局勢和對華威懾措施展開磋商。

共同網30日引述多名日本和美國的政府相關人士報道，日本亦會安排阿奎利諾與首相菅義偉會面。

報道指，阿奎利諾在這一系列的會談中，將談及的議題包括在釣魚台（日本稱尖閣諸島）周圍的中國公務船接連駛入日本領海，以及朝鮮核與導彈的問題。阿奎利諾亦會確認日美繼續攜手合作，以實現「自由開放的印度太平洋」構想。

圖為2019年10月20日美國海軍上將阿奎利諾（中）在夏威夷檀香山出席電影《決戰中途島》的特別放映會。（Getty）

共同網5月1日也報道指，日本和美國的外交和防務官員4月30日以視像會議形式，進行美國總統拜登（Joe Biden）上任以來首個「日美延伸威脅磋商」。

雙方在會上提及中國增強軍力，以及朝鮮持續開發核與導彈的問題，並就導彈防禦體制交換意見，並討論如何應對中國高超音速滑翔武器。

報道指，雙方可能曾討論對台灣突發事態的應對，以及日本應否擁有攻擊敵對基地的能力。