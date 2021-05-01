印度疫情不斷升溫　福奇建議封鎖國家數周　學中國建臨時醫院

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-01 23:35

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，單日新增病例不斷創造紀錄。美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）4月30日接受印度傳媒訪問時，建議印度封鎖國家數周，以阻止疫情進一步擴散，並建議像中國那樣快速建造臨時醫院。

《印度快報》（Indian Express）5月1日刊出4月30日對福奇的專訪，福奇就印度目前的嚴峻形勢給出建議。福奇表示，在他看來，印度正處在非常困難和絕望的境地。

福奇認為，印度首先應該成立某種委員會或者緊急應對小組，制定一個獲取氧氣、物資以及藥物的計劃。然後，印度需要做中國人面臨危機時所做的事，即在數天或數周內建造出醫院這樣的應急設施，用來照顧民眾，「這是一項讓每個人都為之驚歎的成就。」

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對於記者問到印度是否應從中國及俄羅斯獲得新冠疫苗，以增加疫苗存貨，福奇回答稱「當然」，他稱，目前印度只有2%人口完成接種兩劑疫苗，要讓印度民眾獲得群體免疫還有很長的路要走。「我會想盡一切辦法與盡可能多的公司簽訂疫苗合同。此外，印度是世界上最大的疫苗生產國。這就是問題所在——你應該提高自己製造疫苗的能力。」

福奇在採訪中還表示，眼下印度最需要做的是獲得醫用氧氣、藥品、防護裝備等，與此同時應做的事情之一是立即封鎖國家，封鎖數周。他稱「我們知道，一年前在中國出現疫情大爆發時，他們進行徹底封鎖。如果你們（印度）進行封鎖，不必封6個月，可以臨時封鎖，以阻斷病毒傳播鏈。」