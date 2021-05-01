印度疫情｜醫療物資短缺　兩男子無良把滅火筒當氧氣瓶售賣害死人

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-01 19:27

印度民眾面對來勢洶洶的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，當地除了病床難求外，包括氧氣瓶在內的醫療物資也嚴重短缺。不少人在網上搜索如何在家自製氧氣，但更有人遭遇騙案。

兩失業男子出售假氧氣瓶被捕

德里（Delhi）警方4月29日表示，西德里城鎮杜瓦爾卡（Dwarka）2名失業男子喬漢（Ashutosh Chauhan）和阿尤什（Ayush）被捕，原因是他們用空滅火筒冒充氧氣瓶，賣給新冠患者親屬來賺快錢。每個空瓶賣1萬盧比。

其中一名受害人、32歲的納倫德（Narender）因感染新冠肺炎逝世，親屬表示：「如果我們沒有被騙，我的表兄（弟）本能倖存下來」。

在西德里，居民阿羅拉（Geeta Arora）幫助住在諾伊達（Noida）的朋友親屬購買氧氣瓶，這名朋友的親人確診新冠肺炎，出現呼吸問題，但找不到有空餘病床的醫院。

阿羅拉最終聯繫到喬漢和阿尤什，約定26日晚在地鐵站交收。她付錢後收到一個紅色、圓形的「氧氣瓶」，當晚就把它交給患者的親人。家屬翌日早上拿着它去打氣時，才意識到這是一個空的滅火筒。阿羅拉之後要求2人退錢但遭拒絕。

阿羅拉28日得知納倫德逝世後，再次聯絡2名疑犯。她花了2小時，抵達疑犯指定的地鐵站附近，對方卻不現身，阿羅拉最終決定報警，告2人詐騙和刑事串謀。警方事後逮捕這2名男子並沒收4個滅火筒。

「如何在家製氧」搜索量大增

印度疫情嚴重下，醫用氧氣短缺，據路透社報道，Google搜尋趨勢數據顯示，「如何在家製氧」（How To Make Oxygen At Home）這組詞語的熱門程度愈來愈多人搜索，在4月25日達到高峰，Youtube上的相關教學影片亦有數十萬觀看量。

報道指出，醫生和科學家都警告自家製氧的危害，南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的印度醫學會（IMA）會長拉維庫馬爾（A Ravikumar）稱，這種做法涉及很多風險，包括可能吸入有毒氣體和發生爆炸。

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醫院失火至少18死

古吉拉特邦（Gujarat）布羅奇（Bharuch）一間醫院的深切治療部5月1日上午約12時35分發生火災，至少16名患者和2名護士死亡。消防官員相信起火原因或是供電短路。

消防部門消息人士稱，病房當時有約27名病人，某些人正用着呼吸機，得知起火後，醫院職員趕往現場幫忙，消防員也即時到場救火，火勢在半小時內受控。整間醫院有約50名病人，獲救患者事後被轉移至其他醫院。

印度近期多間醫院發生火災。蘇拉特（Surat）阿尤什醫院（Aayush Hospitals）25日晚起火，4人死亡。馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）納希克（Nashik）的醫院21日發生氧氣罐爆炸，最少22死。馬哈拉施特拉邦另一城市Virar亦遭一場大火席捲，導致至少13名患者喪生。