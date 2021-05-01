吉爾吉斯和塔吉克同意邊境地區全面停火

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-01 23:59

吉爾吉斯和塔吉克於邊境地區發生衝突，造成約40人死亡和175人受傷。吉爾吉斯和塔吉克的國家安全委員會主席5月1日會晤，宣布商定邊境地區全面停火。兩國總統同日通話，討論進一步的行動。

吉爾吉斯國家安全委員會主席塔希耶夫（Kamchybek Tashiyev）和塔吉克國家安全委員會主席亞季莫夫（Saimumin Yatimov）於吉國巴特肯州會晤。

卡巴爾國家通訊社引述塔希耶夫報道說，「我們兩國的人民正在經歷艱難時期。這對兩國來說都是一場悲劇。我們很難開展工作，但仍然在兩國領導人的委託下，決定實施全面停火，並將軍隊全部撤回原駐地。」

塔希耶夫還說，經過談判雙方通過了一份涵蓋4項條款的會議紀要。他說：「從今天開始，在我們的鄰國以及吉塔兩國共同努力下，將恢復和平和寧靜，特別是邊境地帶」。

圖為2021年5月1日，吉爾吉斯比什凱克有示威者要求政府將武器交給志願者協防邊境居民。（路透社）

兩國因為爭奪供水設施爆發衝突。邊境地區當地居民的衝突4月29日演變成軍隊的武裝對抗。吉爾吉斯和塔吉克邊防軍之間的衝突持續六個多小時。當晚，雙方達成停火和從邊境撤軍的協議，但是翌日再次開火。4月30日晚再一次達成停火協議。

兩個中亞國家同為前蘇聯加盟共和國。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）5月1日表示，俄羅斯對吉爾吉斯和塔吉克達成停火協議表示歡迎，並準備協助解決兩國邊境局勢問題。她說：「我們支持吉爾吉斯和塔吉克成立聯合工作組的決定。工作組的任務包括居民的信息工作和監控這個地區的局勢問題。俄羅斯準備盡一切可能通過政治外交途徑協助解決任何衝突問題。」