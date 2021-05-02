美國及北約撤軍第一天　塔利班襲擊阿富汗軍事基地及哨所

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-02 10:00

5月1日，美國及北約的撤軍行動正式開始。然而，據阿富汗媒體5月1日消息，此前一夜，塔利班與阿富汗國民軍發生持續數小時的衝突，直至1日早晨衝突結束，至少30名阿富汗士兵在東南部城市加茲尼（Ghazni）失蹤。

據阿富汗黎明新聞（Tolo News）5月1日報道，加茲尼省議會議員阿克巴里（khalqdad Akbari）表示，塔利班4月30日晚襲擊了阿富汗國民軍在加茲尼省的一個哨所，雙方發生數小時的激烈衝突。衝突一直持續到5月1日上午。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）證實，他們襲擊了加茲尼省Arzoo地區的一個大型駐軍部隊和一個檢查站。

另據美國傳媒《美國之音》報道，塔利班5月1日同時對阿富汗東南部加茲尼（Ghazni）省一個阿富汗軍事基地發動攻擊，俘獲了幾十名政府軍人，及殺死數人。

據報道，自4月14日以來，已有226名阿富汗平民和軍事人員在24個省份的塔利班襲擊中喪生。

此外，4月30日，美國、俄羅斯、中國和巴基斯坦在多哈（Doha）舉行會議，討論了如何支持阿富汗內部談判，並幫助各方達成一項談判解決方案，以及永久和全面停火。

「我們期待塔利班履行其反恐承諾，包括防止恐怖組織和個人在阿富汗國土威脅任何其他國家的安全；不接待這些組織，阻止他們招募、培訓和籌款。我們期待阿富汗政府繼續與國際社會進行反恐合作。」這些國家在聯合聲明中説。他們再次呼籲阿富汗各方減少暴力活動，並呼籲塔利班不要發動春季攻勢。