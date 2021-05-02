美國白宮迎來新住客　吉爾透露寵物貓將加入第一家庭

撰文： 王晶晶 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-02 07:46

美國全國廣播公司（NBC）4月30日刊出總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）的訪問。吉爾透露，他們將把一隻貓帶到白宮。她也指，德國牧羊犬「少校」（Major）已經準備好迎接新同伴。

吉爾表示，他們家的貓很快就會搬進白宮，並透露是一隻雌性的貓。當拜登被問到養貓是否他的主意時，他只是簡單回答：「不」。

主持梅爾文（Craig Melvin）提到，拜登和吉爾飼養的德國牧羊犬「少校」適應白宮的生活方面遇到麻煩，「現在牠也要被迫與一隻貓打交道？」吉爾解釋，這是「少校」訓練的一部份，「他們帶牠到有貓的收容所進行訓練，牠做得很好。」

「少校」曾於白宮咬人，因此被送往接受訓練，目前已經返回白宮。吉爾指，「少校」是一隻很可愛的狗。

《華盛頓郵報》指，美國首任總統喬治華盛頓（George Washington）有養狗，但白宮第一隻寵物貓則要數到林肯（Abraham Lincoln）。前總統克林頓（Bill Clinton）也有養貓。

圖為2021年4月30日，美國第一夫人吉爾於白宮出席植樹活動。（美聯社）

吉爾同日於白宮北草坪種植一棵歐椴樹（linden tree），紀念植樹節。身穿連衣裙和雙排扣外套的吉爾拿起泥鏟，將泥土堆到歐椴樹。她還打趣說道：「誰不穿高跟鞋去植樹呢？」