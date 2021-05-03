新西蘭總理阿德恩談香港與新疆　中方稱主權不容外來干涉

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-03 18:54

新華社5月3日稱，第七屆新西蘭中國商業峰會3日在新西蘭最大城市奧克蘭舉行。與會政商界人士認為，新冠疫情發生以來，兩國經濟展現強大韌性，未來應致力發展雙邊貿易新模式。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在峰會上表示，中國是新西蘭最重要的市場之一，新中兩國始終保持着良好的全面戰略夥伴關係。在疫情嚴重時期，兩國政府和人民間的合作、貿易和對話從未中斷。未來新西蘭政府將在雙邊貿易、疫情防控等方面加強與中國的對話與合作。

圖為5月3日，新西蘭總理阿德恩在新西蘭奧克蘭舉行的第七屆新西蘭中國商業峰會上講話。（新華社）

中國駐新西蘭大使吳璽說，當前，中新關係總體保持良好發展勢頭。疫情發生以來，雙方在疫情防控、恢復經濟等方面相互支持，雙邊貿易總體穩定，一些領域逆勢增長。兩國簽署自貿協定升級議定書，共同簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》，在國際地區事務中保持良好協調合作，充分體現了全面戰略夥伴關係應有之義。

吳璽指出，良好的政治互信是中新各領域合作的重要前提。相互尊重與平等互利是中新關係發展的重要原則。新疆、香港、台灣等問題涉及中國主權、安全和發展利益，絕不容許任何外來干涉，望新方切實尊重中方核心利益和重大關切，同中方共同努力，不斷增進互信，深化合作，妥處分歧，推動中新全面戰略夥伴關係取得更大發展。