Fortnite要塞英雄手遊開發商控告蘋果公司壟斷　美國加州開審

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-03 22:19

手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games Inc.控告美國蘋果公司（Apple Inc.）壟斷，蘋果公司亦反訴對方。此案5月3日在美國加州奧克蘭（Oakland）開審。

《華爾街日報》2日指，法官要設法解決一個問題：如何在數碼時代界定「市場」。該報1日的文章稱，此案影響反壟斷法的定義和軟件開發工作的未來。

Fortnite：圖為2020年4月23日，美國加州一名兒童正在玩線上遊戲《要塞英雄》。（Getty）

Epic Games Inc.稱蘋果是壟斷企業，因為它是iPhone的唯一應用程式分銷商，又控制唯一的支付系統、讓使用應用程式電子服務的用戶透過系統付款。公司指這種權力令蘋果可收取反競爭（Anti-competitive）的佣金，包括佔收入高達30%的佣金、以及定下其他對開發商不利的條款，以及漲價。

公司提交一名分析師的估算，指蘋果應用程式商店（App Store）於2019財年的營業利潤率高達80%。但蘋果稱估算是錯誤的。

蘋果則稱，它的App Store只是Epic Games Inc.分銷遊戲的其中一個方法，如果對方不喜歡蘋果的條款，可改用其他平台。蘋果指在這個較廣泛的市場中，它沒有壟斷能力，它只不過是在確保用戶可以輕鬆及安全地使用應用程式。

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