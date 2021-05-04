美國亞裔基金會籌2.5億美元　為史上最大筆亞裔慈善捐款

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美國亞裔基金會（TAAF）5月3日啟動一項支持停止仇恨亞太裔（AAPI）的計劃。基金會籌集到2.5億美元，這創下捐贈給美國亞太裔社區的慈善捐款中，最高金額的記錄。

這個基金會由董事會主席、喜馬拉雅資本創始人兼董事長李录、阿里巴巴聯合創始人及執行副主席蔡崇信和雅虎（Yahoo）共同創始人楊致遠等人共同創立，他們承諾捐出1.25億美元。

圖為美國亞裔基金會（TAAF）5月3日在Twitter發布的宣傳海報。（Twitter@taaforg）

可口可樂、亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart Inc.）和美國職業籃球聯賽發展聯盟（NBA）等企業、慈善機構和組織亦承諾捐出另外1.25億美元。

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基金會創始咨詢委員會成員包括世界銀行前行長金墉、百事公司前董事長兼行政總裁努伊（Indra Nooyi）、美國前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）和籃球運動員林書豪（Jeremy Lin）等31人。

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