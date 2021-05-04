美國亞裔基金會籌2.5億美元　為史上最大筆亞裔慈善捐款

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-04 12:04

美國亞裔基金會（TAAF）5月3日啟動一項支持停止仇恨亞太裔（AAPI）的計劃。基金會籌集到2.5億美元，這創下捐贈給美國亞太裔社區的慈善捐款中，最高金額的記錄。

這個基金會由董事會主席、喜馬拉雅資本創始人兼董事長李录、阿里巴巴聯合創始人及執行副主席蔡崇信和雅虎（Yahoo）共同創始人楊致遠等人共同創立，他們承諾捐出1.25億美元。

圖為美國亞裔基金會（TAAF）5月3日在Twitter發布的宣傳海報。（Twitter@taaforg）

可口可樂、亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart Inc.）和美國職業籃球聯賽發展聯盟（NBA）等企業、慈善機構和組織亦承諾捐出另外1.25億美元。

The Asian American Foundation has come together to support Asian American Leaders who know how to make change. Block by block. Community by community. Our story is America’s story. Join us at https://t.co/IYzVir90N9 #TAAF pic.twitter.com/naBO6Xtlla — The Asian American Foundation (@taaforg) May 3, 2021

基金會創始咨詢委員會成員包括世界銀行前行長金墉、百事公司前董事長兼行政總裁努伊（Indra Nooyi）、美國前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）和籃球運動員林書豪（Jeremy Lin）等31人。