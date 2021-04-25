61歲中國移民紐約街頭遇襲危殆　冷血兇徒用力踩頭至少6次

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-25 21:50

美國紐約哈林東部一名61歲中國移民Yao Pan Ma在4月23日晚上收集鐵罐時受襲，被人擊倒在地，還多次踩踏他頭部。受害人重傷送院後，已接受人工昏迷，現時情況危殆。

61歲男子23日晚8時20分在曼克頓街頭收集鋁罐幫補家計，被人從後襲擊。從警方24日發布12秒的影片可見，男子向前倒地後，施襲者用力踩他頭部最少6次，之後若無其事地離開。受害人則躺在路邊，一動不動。

警方發布影片及閉路攝錄鏡頭的片段，呼籲市民協助辨認疑犯。警方稱他是一名成年男子、膚色黝黑、身穿黑外套、黑長褲、白球鞋以及一頂多色帽。

↓紐約警方在Twitter發布事發片段

If you have any info regarding Friday night’s horrific attack, at E. 125 and 3rd Ave, you are urged to call or DM @NYPDTips 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/wNrCAuEdeu — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) April 24, 2021

傷者其後被送往醫院救治。《紐約郵報》4月24日引述傷者妻子及警方消息報道，已接受人工昏迷的傷者情況仍然危殆。警方消息指，男子面部骨折，腦部有瘀傷。

疑犯仍然在逃。警方未確定事件是否與受害人種族有關，警方仇恨罪行特別小組正在調查案件。

受害人的妻子Baozhen Chen接受《紐約郵報》訪問時稱，自己從事照顧長者的工作，直至周末才接到這可怕的消息。她說自己被嚇到並哭出來。

她自稱與夫來自中國，並在中國結婚。兩人育有2名子女。她指丈夫本來在一間餐廳工作，從事協助廚師、洗碗的工作，因為疫情而丟了飯碗。

受害人的侄女稱，他在2年前才移民到美國。