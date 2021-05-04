蘋果推新iOS影響Facebook　FB籲用戶容許追蹤以維持免費服務

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-04 22:29

美國蘋果公司（Apple Inc.）推出的iOS 14.5，內設「應用程式追蹤透明度」（ATT）功能，讓用戶可以自行選擇是否容許App追蹤自己的資料，這個功能影響眾多App包括Facebook。印度傳媒5月3日報道，Facebook在有關頁面加上「協助Facebook維持免費服務」的字句，以此希望用戶同意接受追蹤。

美國蘋果公司：圖為2020年3月14日，美國紐約市蘋果公司商店外的標誌。（AP）

蘋果推出的新功能間接地強迫應用程式新增一個提示訊息，詢問用戶是否讓應用程式追蹤他們的資料，以用作向用戶顯示特定及有用的廣告。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）3日指，Facebook認為很多用戶會取消應用程式的追蹤功能，這會損害他們的廣告業務。

《印度斯坦時報》報道，研究員蘇丹尼（Ashkan Soltani）發現，Facebook和Instagram向iSO 14.5用戶顯示新訊息，指用戶批准應用程式追蹤他們的資料，「有助Facebook（或Instagram）繼續提供免費服務」。

報道甚至認為，這暗示Facebook及Instagram最終或會在某個時間向用戶收費。