美國務卿布林肯否認中美進行「新冷戰」

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-05 12:12

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月4日否認中美正進行「新冷戰」的説法，稱不會為包括中美等關係加上標籤，主因國與國之間的關係很複雜。

布林肯正在英國倫敦出席七國集團（G7）外長會議，其間他接受英國傳媒訪問時表示，不會要求其他國家在美國或中國之間做選擇，美國了解到包括中國在內的國家之間的關係十分複雜，美方不認為其他國家與北京的經濟關係需要中斷或終止。

英國倫敦G7外長會：圖為美國務卿布林肯5月3日與日本外務大臣茂木敏充（不在圖中）會面。這是他們趁G7外長會舉行的間隙，進行雙邊會談。（AP）

不過布林肯指出，美國希望促進及保護有關監管商業、環境、知識產權和科技的基本規則。

對於華府有意在2021年稍後舉辦民主峰會，布林肯稱「並不是要發起冷戰，只是我們要確保民主強大、有韌性，並滿足國民的需要。」

布林肯稱，北京近年對內採取壓制行動，對外行動也更進取，當他審視中美關係時，會看到對抗、競爭和合作三方面。

布林肯又說，拜登政府的立場，是美國必須以強國姿態與中國交往，美國要與盟友合作應對中國，並依靠和參與各種各樣的多邊和國際組織，因為這是制定許多規則的地方；否則如美方不採取行動的話，北京很可能會嘗試取代美國的位置。