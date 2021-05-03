布林肯美媒專訪　指控中國進行「不公平地」競爭

撰文： 許懿安 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-03 16:06

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪美國務卿布林肯（Antony Blinken），他談及中國、香港、新疆及知識產權等問題。訪問在5月2日播出。他稱中國企圖以不正當手法競爭，盜竊數以千億美元計或更多的美國商業機密和知識產權，並指責中國鎮壓及監禁數以百萬新疆維吾爾族人。

他引述美國總統拜登（Joe Biden）說，美國對中國一些行動真的擔心，包括經濟方面，這包括盜偷竊知識產權。惟即使美國指控中國偷取巨額貿易機密與知識產權，他沒說中國是美國的敵人。

他說：「我們沒『能不與中國打交道』的奢侈。對領導層來說，這種關係存在真正的複雜性，無論是對抗性的、競爭性的還是合作性的。」

他說，中國像是「一個嘗試不公平地以及愈來愈以敵對方式進行競爭的人……我但當我們與志同道合以及同樣抱不平的國家聚在一起時，我們是更有效率及能更有力地向北京說：『這不能不接受，也不會被接受』。」

圖為5月2日，美國國務卿布林肯抵達英國倫敦，準備參加七國集團外長會議。（Reuters）

他也在訪問中指出，中國對外政策愈來愈具對抗性，並指中國目的是要成為世界霸主。

他稱中國「對內採取鎮壓政策，對外則愈趨對抗性」，被問及中國的目的，希林肯表示：「中國認為它終有一天，會成為世界的霸主。」

拜登在上周發表的上任百日講話中，表示曾向中國國家主席習近平表示，將會維持在印度太平洋地區的強大軍事力量。 但被問道中美是否正面臨軍事衝突，布林肯稱若雙方要朝衝突目標前進，將嚴重不利雙方利益。

七國集團（G7）預定5月3日起一連三日，在英國倫敦舉行外長會議。英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，會議期間將會與布林肯會面，討論中國及俄羅斯等議題。