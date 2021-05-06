英媒：中國擬升級建設基里巴斯機場和橋樑　具太平洋戰略意義

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-06 18:00

在中美兩國關係緊張之際，英國媒體5月5日披露，中國計劃恢復太平洋上一個具有戰略意義的機場，該島嶼位於夏威夷西南方約3,000公里處。

2019年9月27日，中國外交部長王毅（右）與基里巴斯總統馬茂簽署《中華人民共和國與基里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，兩國恢復大使級外交關係。（新華社）

據路透社5月5日報道，中國已經制定計劃升級基里巴斯（Kiribati）一個偏遠島嶼上的機場和橋樑，以恢復二戰期間美軍曾駐紮軍用飛機的一個基地。該計劃尚未公開，涉及在名叫坎頓（Kanton）的小島上進行建設。這是一個珊瑚環礁島，處於亞洲和美洲之間的重要戰略位置。

基里巴斯反對黨議員蘭伯恩（Tessie Lambourne）對這個項目感到關切，希望知道它是否是中國一帶一路倡議的一部分。「除了跑道和橋樑修復的可行性研究之外，政府沒有分享成本和其他細節，反對黨將在適當時候從政府尋求獲得更多訊息」。

路透社特別提到，坎頓島位於夏威夷美軍基地西南方3,000公里處，在坎頓島的任何重大建設都將為中國提供一個據點，使其深入二戰以來一直與美國及其盟國緊密站在一起的地區。

基里巴斯雖然是人口只有12萬人的小國，但控制着全球最大的專屬經濟海域之一，覆蓋超過350萬平方公里的太平洋。一名太平洋各國政府的顧問認為，「這座島嶼將成為海上航空母艦」。

基里巴斯2019年9月與台灣斷交，轉與北京建交，這是當時總統馬茂（Taneti Maamau）做出的決定。