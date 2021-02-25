傳基里巴斯轉讓土地給中國建「軍事基地」　俄媒分析謠言由來

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-25 12:25

基里巴斯打算請中國幫助在斐濟購買的土地上建立一個農業工業園區，以種植蔬菜。許多當地媒體推測，基里巴斯有可能將這塊土地轉讓給中國，以建立未來的軍事基地。基里巴斯政府否認消息，並譴責蓄意捏造有關與中國合作的信息。俄羅斯衛星通訊社2月24日刊文分析謠言的由來。

報道指出，基里巴斯政府正在與中國討論一項農業合作新計劃，以加強自身糧食安全。基里巴斯的幾乎所有蔬菜全靠進口，正因為如此，基里巴斯計劃在中國的援助下，將在斐濟島購買的土地轉變成為基里巴斯提供農產品的商業農場。

然而，基里巴斯與中國的技術和投資合作計劃被媒體歪曲了。有媒體稱，這塊土地似乎將被捐贈或出售給中國。基里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）否認了上述推測，排除了將此塊土地用於中國陸上或海軍基地的可能。

圖為2020年1月6日，中國外交部長王毅和基里巴斯總統馬茂於北京會面。（Getty Images）

聊城大學太平洋島國研究中心秘書長、教授趙少峰接受衛星通訊社採訪時指出，散布這類毫無根據的指控是為了破壞中國與這個太平洋地區國家的友好關係。「當前在中國與太平洋島國合作的問題上，有一些西方媒體不斷挑起事端。包括中國在南太平洋地區建造軍事基地的說法，也是很早就有傳出。實際上這些都是沒有具體根據的言論，目的是進一步干擾或破壞中國與太平洋島國人民的友誼」。

2019年，基里巴斯斷絕了與台灣的官方關係，轉而與北京建交，在此期間雙方在許多領域都開展了非常有力的合作。台灣對於基里巴斯積極發展與北京而非與自己的關係自然會感到失望。俄羅斯戰略問題研究所首席專家別利亞耶夫（Mikhail Belyaev）推測，因為這個緣故，有關基里巴斯把在斐濟島土地轉交給中國謠言的出現，不可能完全排除「台灣參與」的可能。

別利亞耶夫說，「這裏可以隱約見到台灣的興趣。甚至也談不上興趣，不過是一種受欺負的感覺。也許這是企圖對北京的又一次抹黑，指責北京試圖加強在全球經濟和政治以及軍事領域的地位。在這個問題上，台灣很可能與美國進行了一定的溝通。美國人發佈此類信息恐嚇自己的盟友，並使他們參與同中國的對抗，反而對自己有利。」