英國地方選舉將開鑼　工黨深紅選區會變天？保守黨可能歷史性取勝

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-06 10:57

英國各地5月6日舉行多個選舉，它們主要是地方選舉，也包括倫敦市長、倫敦市議會等地區政府選舉。其他也包括英格蘭及威爾斯警察及犯罪事務專員（police and crime commissioner）、威爾斯議會及蘇格蘭議會選舉。

票站於英國時間2021年5月6日早上7時（香港時間5月6日下午2時）開放，並會於同日晚上10時（香港時間5月7日早上6時）關閉。

當天選出的職位首次增至逾5,000個。因一些原本要在2020年舉行的選舉受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，須延期至與今次選舉一同舉行。

保守黨氣勢如虹，在民意調查結果中以雙位數百分點領先，惟過去周末有民調結果顯示，工黨在收窄兩者差距方面取得重大進展。

蘇格蘭議會選舉是重點選戰之一。蘇格蘭議會最大黨蘇格蘭民族黨（SNP）主張舉行第二次獨立公投，如它繼續掌控議會多數席位，預計關於蘇格蘭獨立公投的法律爭議將持續。

英格蘭東北部港口城市哈特爾浦（Hartlepool）是傳統深紅選區，工黨自1964年起，每屆大選都能在哈特爾浦區勝出。惟選前民調結果顯示，工黨候選人支持度不逾半，保守黨或取得歷史性勝利。

哈特爾浦作為工黨票倉，是該黨在英格蘭由中部至北部「紅牆」的一部分。「紅牆」選民支持工黨、也在2016年大力支持脫歐，惟在2019年這些小鎮將47席交予保守黨，讓首相約翰遜（Boris Johnson）率領的保守黨在國會享有穩健多數優勢。工黨今次在這些選區的議席可說是一個都不能少。

工黨選情不太妙，對於接替郝爾彬（Jeremy Corbyn）成為工黨黨魁、首次率黨出戰的施紀賢（Keir Starmer）也是重大挑戰。在郝爾彬領導下，工黨2017及2019年也能在哈特爾浦勝出。如施紀賢失去輸掉它，不僅不利他的黨內領導，對他個人而言也是一種羞辱。