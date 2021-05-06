蓋茨離婚｜各聘星級團隊　有律師曾代表亞馬遜貝佐斯

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-06 13:04

消息指，蓋茨（Bill Gates）和梅琳達（Melinda French Gates）離婚案，雙方各自聘請星級律師來代理兩人的離婚訴訟，其中兩位律師曾處理過全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）和麥肯齊（Mackenzie Scott）的離婚案。

5月3日，微軟（Microsoft）聯合創辦人兼前行政總裁蓋茨和妻子梅琳達在Twitter上發聲明，兩人將結束長達27年的婚姻關係。

雖然蓋茨和梅琳達透露已就財產分割問題達成共識，但是兩人還是各自召集了「律師天團」來處理離婚事務。

謝麗・安德森（Sherri Anderson）是梅琳達聘請的數位律師中的一位。據傳，這位律師曾參與過貝佐斯和麥肯齊的天價離婚案，是貝佐斯的代理律師之一。

比爾比（Ted Billbe）是蓋茨聘請的數位律師中的一位，也曾參與過貝佐斯和麥肯齊的離婚案，是麥肯齊的代理律師之一。

知名律師事務所Munger, Tolles & Olson的羅納德・奧爾森（Ronald Olson），是蓋茨聘請的律師之一。值得一提的是，此人是蓋茨好友——「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）的董事。

據報道，奧爾森曾與多位大名鼎鼎的億萬富豪合作過，其中包括臉書（Facebook）首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg），Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin）。