特朗普每天只睡3小時！　即睇蓋茨、巴菲特15位成功人士睡眠時間

有許多研究都顯示，一天應該要睡滿 8 個小時，不過對許多忙碌的企業家或是成功人士來說，寶貴的時間可不能浪費在睡覺上。普遍來說，這些成功人士都相對是「早起型」人格，也許在大清早、剛睡飽的狀態下，更能夠激發新的想法和創意。

特朗普、奧巴馬、蓋茨等15位成功人士的睡眠時間：

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《創業家雜誌》（Entrepreneur）分享了幾位成功人士的睡眠時間以及習慣，或許你能從中找到一些適合自己的方式。

1. 每天睡 3 小時

Gordon Ramsay

「地獄廚神」Gordon Ramsay旗下有多間餐廳，還參與多檔不同的廚藝節目或實境秀，難怪睡眠時間嚴重不足，每天平均只會睡 3 個小時，凌晨 2 點入睡，早上 5 點就起床。值得一提的是，雖然Gordon Ramsay很忙，但他會確保自己每天至少有 1 小時可以跟親朋好友相處。

特朗普（Donald Trump）

現任美國總統特朗普的睡眠時間也很少，通常凌晨 1 點入睡，4 點就起床，而且剩下的時間幾乎都在工作，看來當美國總統的確不是一件易事，不過他也曾經爆料，自己常在睡前傳 Twitter 貼文，會不會是他睡眠時間不夠的原因呢？

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2. 每天睡 5 小時

朱克伯格（Mark Zuckerberg）

Facebook 創辦人朱克伯格平均每晚睡 5 個小時，而且是標準夜貓型的作息，傍晚吃完晚餐、健身完之後，會花上 2 個小時陪伴家人，接下來才開始工作，凌晨 3 點睡覺、8 點起床，而朱克伯格家中有兩個年幼的女兒，可能也是讓他晚睡的原因之一。

3. 每天睡 5.5 小時

Taylor Swift

天后Taylor Swift平均每天睡 5.5 個小時，晚上 1 點半睡覺，7 點起床。她貢獻了很多時間在演藝事業上，平均要花 2 小時彩排、3 小時演出，接著還會花 1 個小時處理社群媒體，並且與粉絲見面，是一位非常用心的藝人。

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4. 每天睡 6 小時

奧巴馬（Barack Obama）

美國前總統奧巴馬睡眠時間比現任總統多了一倍，除了睡覺外，奧巴馬平均每天會花 3 個小時陪伴家人朋友，花 2 小時讓自己放鬆，看來經過 8 年辛苦的任期後，現在的奧巴馬頗享受退休生活。

馬斯克（Elon Musk）

Tesla創辦人馬斯克的睡眠時間算是中規中矩，他平均凌晨 1 點睡覺，7 點就起床，吃完晚餐之後還會再花 4 個小時工作，睡前會有 1 小時的閱讀時間，也許是這樣，才讓他時常有創新的想法。

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5. 每天睡 7 小時

比爾·蓋茨（Bill Gates）

Bill Gates的睡眠時間跟一般人差不多，很標準的 7 小時，平均 12 點上床睡覺，早上 7 點起床，晚上的行程就是吃飯、洗碗、與家人相處，睡前大約會閱讀 2 個小時，億萬富豪的生活比想像中還簡單。

Tim Cook

Apple執行長Tim Cook一天會睡到 7 個小時，但從睡覺時間可以看出，Tim Cook也是個很自律的人，他每天 9 點半上床睡覺，4 點半天還沒亮就起床，不過關於他私人生活的資訊並不多。

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貝佐斯（Jeff Bezos）

全球首富Jeff Bezos的生活想必讓大家都蠻好奇。事實上，貝佐斯 10 點就會上床睡覺，5 點就起床，睡前也會平均每天花 3 小時跟家人朋友相處，過著非常規律的生活。

Beyoncé

另外，天后Beyoncé的睡眠時間也是 7 小時，重視家庭關係的Beyoncé平均每天會花 4 小時與家人相處，睡覺前也會有 1 個小時的自我放鬆的時間。

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6. 每天睡 7.5 小時

C 朗拿度 （Cristiano Ronaldo）

世界知名的運動員「C 朗」（Cristiano Ronaldo）睡眠方式非常特別，他一天相加會睡到 7.5 小時，但全是分散的，每次會小睡 90 分鐘，一天 5 次，凌晨 12 點到 5 點的深夜時間他反而沒在睡覺，而是純粹放鬆，看來也是個享受寧靜夜間時光的夜貓。

7. 每天睡 8 小時

巴菲特（Warren Buffett）

「股神」巴菲特的睡眠時間很符合專家建議的 8 小時，通常他 10 點 45 分就會上床睡覺，早上 6 點 45 分起床，晚餐前會閱讀 1 個小時，睡前再閱讀 3 小時，中間的放鬆時間則會玩橋牌或是彈Ukelele。

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畢卡索（Pablo Picasso）

世界知名的畫家畢卡索是夜貓型人格，雖然每天會睡到 8 個小時，但他凌晨 3 點才會睡覺，早上 11 點起床，而一天平均會花 7 個小時畫畫，時間集中在傍晚到凌晨。

近藤麻理惠

以「怦然心動的人生整理魔法」，紅遍全球的日本知名整理諮詢顧問近藤麻理惠，豪不意外地每天會花至少 1 個小時在整理家裡，打掃完後，她會在睡前花大約 1 小時的時間，聞著擴香放鬆身心，接著在晚上 10 點入睡。

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8. 每天睡 9 小時

Stephen Curry

美國職業籃球運動員Stephen Curry平均每天晚上會睡 9 小時，白天的時候也會小睡午覺，畢竟運動員更需要充分的休息，他也會在晚上花小時陪伴家人和朋友，睡前 1 小時則是他的放鬆時間。

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